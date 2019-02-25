2019-02-25T07:40:11+03:00
Происшествия

В Прикамье в ДТП погиб водитель внедорожника

«Ленд-Крузер-200» выехал на встречку и врезался в фуру «Вольво»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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24 февраля днем на автодороге Киров-Пермь в двух километрах от села Сатино произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Ленд Крузер-200» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом «Вольво», - сообщили в краевой полиции. - В результате ДТП 34-летний водитель внедорожника из Кировской области от полученных травм скончался в машине скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Прикамье на трассе Пермь – Березники УАЗик столкнулся с иномаркой, два человека пострадали. Авария произошла 24 февраля на 110 у деревни Челва.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ Хантер» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Кио Рио», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – В результате ДТП пострадали два человека. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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