«Бросила и убежала». В Прикамье рыбак спас щенка, которого девочка скинула в реку

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-25T06:56:45+03:00

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Дикий случай произошел на днях в Лысьве. Девочка скинула щенка в реку и убежала. На счастье свидетелем произошедшего стал местный рыбак. Мужчина рыбачил с другой стороны моста, увидел, как подошла девочка, скинула что-то в реку и побежала прочь.По всей видимости, девочке сказали избавиться от щенка родители.

В воде уже было понятно, что это щенок. Из последних сил собака доплыла до берега и запуталась в ветках. Рыбак подбежал, вытащил щенка и отнес зоозащитникам.

Сейчас зоозащитники ищут Малышке новых хозяев. Семью, в которой ее никогда больше не предадут, в которой ее будут любить.

- На вид щеночку от силы месяца два, она вырастет размером с некрупную лаечку, - сообщают волонтеры. - В еде не прихотлива, кушает всё что предложат. Несмотря на то, что она чуть не погибла, она не перестала верить людям.

ИСТОЧНИК KP.RU