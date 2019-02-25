«Бросила и убежала». В Прикамье рыбак спас щенка, которого девочка скинула в реку
Дикий случай произошел на днях в Лысьве. Девочка скинула щенка в реку и убежала. На счастье свидетелем произошедшего стал местный рыбак. Мужчина рыбачил с другой стороны моста, увидел, как подошла девочка, скинула что-то в реку и побежала прочь.По всей видимости, девочке сказали избавиться от щенка родители.
В воде уже было понятно, что это щенок. Из последних сил собака доплыла до берега и запуталась в ветках. Рыбак подбежал, вытащил щенка и отнес зоозащитникам.
Сейчас зоозащитники ищут Малышке новых хозяев. Семью, в которой ее никогда больше не предадут, в которой ее будут любить.
- На вид щеночку от силы месяца два, она вырастет размером с некрупную лаечку, - сообщают волонтеры. - В еде не прихотлива, кушает всё что предложат. Несмотря на то, что она чуть не погибла, она не перестала верить людям.
ИСТОЧНИК KP.RU