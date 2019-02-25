«Черный сезон закончился». В заключительном матче сезона пермский «Молот» проиграл 1:9

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-25T06:37:24+03:00

В этот раз пермяков разгромил курганский клуб «Зауралье»

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Концовка нынешнего сезона получилась для «Молота» провальной. 0:8 - от «Горняка» из города Учалы, 1:8 - от челябинского «Челмета», и, наконец, 1:9 от курганского «Зауралья».

Уже в первом периоде хозяева отгрузили пермякам четыре шайбы. «Молот» даже не пытался как-то сопротивляться. Единственную шайбу в составе «молотобойцев» в конце третьего периода забросил Александр Шикун. Отметим, что в матче первого круга пермяки выиграли у «Зауралья» 2:1.

После игры и.о. главного тренера «Молота-Прикамье» Вячеслав Долишня был краток:

- Наконец-то черная полоса для нашей команды закончилась, как и сезон. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона.

Таким образом, по итогам нынешнего сезона «Молот-Прикамье» занял 25 место, опередив только китайский клуб «КРС-ОЭРДЖИ» и ангарский «Ермак». Победителем регулярного чемпионата ВХЛ стал питерский клуб «СКА-Нева».

ИСТОЧНИК KP.RU