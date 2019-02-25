2019-02-25T06:22:13+03:00
Звезды

«Вместо «Игры престолов» драка табуретками». Пермский писатель Алексей Иванов раскритиковал фильм «Тобол»

Ранее он просил убрать свою фамилию из титров картины
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермский писатель Алексей Иванов жестко раскритиковал вышедший на экраны фильм «Тобол», снятый по его одноименному роману.

- Ну что ж, я посмотрел сие творение, - делится впечатлениями Алексей Иванов. - Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадеров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма – и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал игры престолов, а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом.

Алексею Иванову изначально не нравится сценарий фильма, даже просил убрать свое имя из титров, но продюсерам удалось уговорить писателя. Они сделали приписку, что фильм снят по мотивам книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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