2019-02-24T18:04:59+03:00
Спорт

В Перми сборная России обыграла финнов и пробилась в финал Кубка мира

Россияне отыгрались с -18
Константин КЯКИНЕН
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В Перми прошел заключительный матч отборочного турнира за право выступать в финале Кубка мира по баскетболу в Китае. Наша команда в тяжелейшем матче обыграла Финляндию 91:76.

Матч начался для сборной России обескураживающе. Финны быстро овладели преимуществом и раз за разом поражали кольцо хозяев. Первая четверть осталась за гостями 10:28. А затем россиянам удался камбэк. Во второй четверти подопечные Сергея Базаревича практически сравняли счет – 37:38. Но финны не собирались сдаваться и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление хозяевам паркета. В третьей четверти баскетболисты из Страны тысячи озер вновь вырвались вперед.

Ключевой стала заключительная четверть, которую россияне выиграли со счетом 33:11. Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 22 очка. Семен Антонов набрал 15 очков, Андрей Воронцевич — 14. Отметим, что результативным броском в концовке встречи отметился и воспитанник пермского баскетбола Иван Ухов.

Благодаря победе над финнами российской команде удалось пробиться на чемпионат мира-2019, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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