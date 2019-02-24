В поселке Мулянка горело здание железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-24T17:08:37+03:00

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Днем в поселке Мулянка Пермского района загорелось деревянное здание железнодорожного вокзала, которое расположено на ул. Октябрьская.

- Пожарные получили сообщение о пожаре в 15.10, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - К тушению пожара привлекались 44 человека и 16 пожарных машин, в том числе от МЧС 5 машин и 16 огнеборцев.

Горение было ликвидировано в 16.38, а еще через 13 минут пожар был полностью ликвидирован.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что 21 февраля из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек. Как сообщили в «Речнике», задымление произошло в дымоходе. Оно было устранено в кратчайшие сроки. Сотрудники организаций, располагающихся в этом здании, были эвакуированы, - отмечается в комментарии. - Пострадавших нет. На работу офисного центра, а также ресторанов «Чайка Zaza» и «Портофино» происшествие не повлияет.

ИСТОЧНИК KP.RU