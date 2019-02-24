В Перми под колеса автобуса попала 36-летняя женщина, которая переходила дорогу на красный свет

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-24T15:31:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 22 февраля в Индустриальном районе Перми. Женщина решила перейти дорогу на красный свет и попала под колеса автобуса №42.

- По предварительной информации, водитель автобуса допустил наезд на женщину возле дома №61 по шоссе Космонавтов. – Пешеход переходила дорогу перед близко идущим транспортом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила ушибы. Проводится проверка.

Тем временем, в Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы. 20 февраля около 17 часов в Дзержинском районе краевой столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Рено Дастер» двигался по ул. Красина в направлении мостового перехода черед р. Мулянку. 20-летний водитель «Рено», по предварительной информации, на пересечении с круговым движением не предоставил преимущество приближающемуся «Джили Эмгранд» и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU