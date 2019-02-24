В Прикамье на трассе Пермь – Березники УАЗик столкнулся с иномаркой, два человека пострадали

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-24T15:13:00+03:00

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24 февраля на 110 километре трассы Пермь – Березники у деревни Челва произошло дорожно-транспортной происшествие.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ Хантер» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Кио Рио», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – В результате ДТП пострадали два человека.

Ранее мы писали еще об одной аварии с участием УАЗа в Пермском крае. 22 февраля, в Чернушинском районе около 18.40. водитель УАЗ-ССА выехал на полосу встречного движения и врезался в вазовскую «девятку». В результате аварии 54-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Кроме этого, различные травмы получили водитель ВАЗ-21099, два его несовершеннолетних пассажира и мужчина, находившийся в УАЗ. Все они госпитализированы в медицинские учреждения. Еще одному пассажиру УАЗ назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU