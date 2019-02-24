2019-02-24T15:13:00+03:00
Происшествия

В Прикамье на трассе Пермь – Березники УАЗик столкнулся с иномаркой, два человека пострадали

Водитель отечественного внедорожника выехал на полосу встречного движения
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

24 февраля на 110 километре трассы ПермьБерезники у деревни Челва произошло дорожно-транспортной происшествие.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ Хантер» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Кио Рио», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – В результате ДТП пострадали два человека.

Ранее мы писали еще об одной аварии с участием УАЗа в Пермском крае. 22 февраля, в Чернушинском районе около 18.40. водитель УАЗ-ССА выехал на полосу встречного движения и врезался в вазовскую «девятку». В результате аварии 54-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Кроме этого, различные травмы получили водитель ВАЗ-21099, два его несовершеннолетних пассажира и мужчина, находившийся в УАЗ. Все они госпитализированы в медицинские учреждения. Еще одному пассажиру УАЗ назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми сборная России обыграла финнов и пробилась в финал Кубка мира
В поселке Мулянка горело здание железнодорожного вокзала
В Перми под колеса автобуса попала 36-летняя женщина, которая переходила дорогу на красный свет
В Прикамье 14-летняя девочка нашлась
«Залетело все». Пермский «Молот» вновь проиграл, пропустив восемь шайб
В Перми насмерть разбилась девушка, выпавшая с пятого этажа
В столкновении двух машин на трассе в Пермском крае погибла женщина и пострадали пять человек
Пермяков предупредили о сильных снегопадах
Ледовый городок на эспланаде открыли после оттепели
"Поздравил сам себя". Полиция задержала пермяка, который украл в магазине туалетную воду
В пермском офисе IT-компании Xsolla прокомментировали обыски, которые проводили налоговики и ФСБ
В Перми запустят два новых автобусных маршрута
«Должен вернуть 11 миллионов». Суд отказал в УДО бывшему председателю Пермского ЗАГСа
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Сотрудники ФСБ и налоговики проводят проверку в пермском офисе IT-компании Xsolla
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
«Скорая помощь»: в Перми продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ
В Прикамье осудили судебного пристава, которая списала долги своей матери