2019-02-24T12:26:04+03:00
Происшествия

В Прикамье 14-летняя девочка нашлась

Она жива и невредима
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Много шума наделала 14-летняя школьница из Березников. Девушка ушла 19 февраля и выключила телефон. Последнее сообщение от нее было 21 февраля маме со словами: «Мам, я боюсь, очень боюсь».

К счастью, девушка жива и невредима. В ГУ МВД России по Пермскому краю сказали, что девочку нашли сотрудники полиции. По другой информации, Елизавета пришла домой сама. Она увидела сообщения о поисках в соцсетях и решила вернуться.

Что побудило девочку уйти на несколько дней из дома, пока неизвестно. Полиция проводит проверку.

Тем временем, пропавшую 19-летнюю официантку из Соликамска нашли мертвой. 19 февраля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой опубликовали новость о том, что пропавшую в октябре 19-летнюю официантку Викторию из Соликамска нашли мертвой. Напомним, что девушка пропала в начале октября. Последний раз Виктория выходила на связь с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с молодым человеком и позднее скинет его контакты. Через пару дней она заходила на свою страницу ВКонтакте. Затем телефон девушки замолчал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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