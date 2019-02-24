«Залетело все». Пермский «Молот» вновь проиграл, пропустив восемь шайб

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-24T12:00:20+03:00

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«Молот-Прикамье» проведет сегодня заключительный матч в сезоне -с «Зауральем из Кургана. Пермские хоккеисты в матче первого круга одержали победу 2:1.

А в предыдущей игре они уступили «Челмету» из Челябинска 1:8. У челябинского клуба это был первый домашний матч, который он выиграл в основное время с 25 октября 2018 года.

Единственную шайбу у пермяков забросил Синицын. Наставник «молотобойцев» Вячеслав Долишня отметил, что команда играла безобразно.

- Что сказать после такого результата? – вопрошает Долишня. - Сами всё видели. Безобразно сыграли в обороне. Пропустили восемь голов. Залетело все. Если охарактеризовать игру полностью, то моментами всплески были хорошие. Но, результат говорит сам за себя.

А тренер «Челмета» Игорь Знарок – брат знаменитого тренера Олега Знарка в свою очередь сказал, что его игроки под конец сезона немного покуражились над соперником.

Напомним, что недавно пермяки уступили 0:8 "Горняку" из города Учалы. Сейчас команда занимает 25 место и9 27 возможных.

ИСТОЧНИК KP.RU