«Залетело все». Пермский «Молот» вновь проиграл, пропустив восемь шайб
«Молот-Прикамье» проведет сегодня заключительный матч в сезоне -с «Зауральем из Кургана. Пермские хоккеисты в матче первого круга одержали победу 2:1.
А в предыдущей игре они уступили «Челмету» из Челябинска 1:8. У челябинского клуба это был первый домашний матч, который он выиграл в основное время с 25 октября 2018 года.
Единственную шайбу у пермяков забросил Синицын. Наставник «молотобойцев» Вячеслав Долишня отметил, что команда играла безобразно.
- Что сказать после такого результата? – вопрошает Долишня. - Сами всё видели. Безобразно сыграли в обороне. Пропустили восемь голов. Залетело все. Если охарактеризовать игру полностью, то моментами всплески были хорошие. Но, результат говорит сам за себя.
А тренер «Челмета» Игорь Знарок – брат знаменитого тренера Олега Знарка в свою очередь сказал, что его игроки под конец сезона немного покуражились над соперником.
Напомним, что недавно пермяки уступили 0:8 "Горняку" из города Учалы. Сейчас команда занимает 25 место и9 27 возможных.
ИСТОЧНИК KP.RU