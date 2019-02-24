В Перми насмерть разбилась девушка, выпавшая с пятого этажа

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-24T08:59:12+03:00

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Трагедия произошла ночью 23 февраля. 25-летняя девушка упала с девятого этажа многоэтажки на ул. Екатерининская. Медики «скорой помощи» констатировали смерть.

По факту гибели полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в столкновении двух машин на трассе в Пермском крае погибла женщина и пострадали пять человек. Страшная авария случилась вечером в пятницу, 22 февраля, в Чернушинском районе Пермского края. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о ДТП поступило в 18.40. На восьмом километре автодороги Чернушка - Тюш водитель УАЗ-ССА выехал на полосу встречного движения и врезался в вазовскую "девятку". В результате аварии 54-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU