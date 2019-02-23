В столкновении двух машин на трассе в Пермском крае погибла женщина и пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-23T14:13:13+03:00

Пять человек были доставлены в больницу Фото: архив "КП"

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Страшная авария случилась вечером в пятницу, 22 февраля, в Чернушинском районе Пермского края. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о ДТП поступило в 18.40.

На восьмом километре автодороги Чернушка - Тюш водитель УАЗ-ССА выехал на полосу встречного движения и врезался в вазовскую "девятку".

В результате аварии 54-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.

Кроме этого, различные травмы получили водитель ВАЗ-21099, два его несовершеннолетних пассажира и мужчина, находившийся в УАЗ. Все они госпитализированы в медицинские учреждения. Еще одному пассажиру УАЗ назначено амбулаторное лечение.

Отделом МВД России по Чернушинскому району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU