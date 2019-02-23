Пермяков предупредили о сильных снегопадах

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-23T11:53:05+03:00

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Очередной снегопад ожидается в Перми в субботу, 23 февраля. В ГИБДД рекомендуют пермякам быть осторожными на дорогах.

- Особенно сильные осадки 23 февраля ожидаются на юге и востоке региона, - сообщили в ведомстве. - При этом на юге температура воздуха будет около -3 градусов, а на севере опустится до -20. Возможны метель и гололед. Ветер северный, 6–11 метров в секунду.

В Перми в субботу ожидается до -7 градусов, в воскресенье, 24 февраля, температура понизится до -11.

- Призываем граждан быть осторожными, водителям рекомендуем избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, учитывать погодные условия, - отметили в ГИБДД.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в конце недели вторжение холодного воздуха распространится уже на всю территорию Пермского края и минимальная температура понизится до -15…-20, по северу до -24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU