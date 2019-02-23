Ледовый городок на эспланаде открыли после оттепели

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-23T10:58:45+03:00

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После резкой оттепели в пятницу, 22 февраля, ледовый городок на эспланаде пришлось закрыть для посетителей в связи с погодными условиями. Но уже в субботу, 23-го, площадку вновь открыли. За окном около пяти градусов мороза.

Напомним, городок "Ветер с востока" открылся в Перми в канун Нового года. Каждый объект ледового комплекса посвящен теме восточной культуры: «Чайная церемония», «Терракотовый воин», «Замок белой цапли» и другие.

Как рассказали организаторы, с момента открытия ледовый городок посетили более 335 000 гостей.

Работу городка продлили до 24 февраля, то есть нынешние выходные - последние, когда можно успеть еще раз побывать на эспланаде.

- В последний день работы в городке пройдут заключительные гуляния: с 16.00 до 17.00 гостей ждут танцевальный флешмоб, игры на свежем воздухе, катания с горок и приятные сюрпризы, - сообщили организаторы -. Все желающие смогут сделать "зимние" фотографии из главного ледового городка Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU