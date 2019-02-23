"Поздравил сам себя". Полиция задержала пермяка, который украл в магазине туалетную воду

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-23T09:11:22+03:00

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Неудачным оказался День защитника отечества для 41-летнего пермяка, который, вероятно, решил поздравить с праздником сам себя и украл с прилавка магазина туалетную воду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о грабеже в одном из магазинов по улице Крупская поступило в отдел полиции Мотовилихинского района Перми.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, которые установили личность подозреваемого, а потом его задержали. Мужчину доставили в полицейский участок. Им оказался ранее судимый за подобное преступление местный житель.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, началось следствие.

Тем временем, полиция ищет молодых людей, которые выносили сухие молочные смеси из магазинов детских товаров.

- Молодые люди заходили в магазин детских товаров, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Пока один отвлекал персонал, остальные брали товар с полок и складывали в рюкзаки. Затем они спокойно выносили товар из магазина.

По данным следствия, всего воры похитили товара на 76 тысяч рублей. Причем, в одном из супермаркетов они набрали товара на 46 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU