2019-02-22T19:28:50+03:00
Общество

В Перми запустят два новых автобусных маршрута

Еще несколько автобусов станут ходить по-новому
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Перми появятся новые маршруты.В Перми появятся новые маршруты.
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В Перми жителям Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов представили новую маршрутную сеть. В частности, новый маршрут №11 «Микрорайон Парковый – Микрорайон Садовый», который пойдет по улицам Стахановская, Чкалова, Старцева. Также появится маршрут №24 «Автопарк – площадь Дружбы», который свяжет микрорайоны «КамГЭС» и «ПДК» с центральной частью города. Автобус №19 будет ходить по маршруту «Микрорайон Садовый – улица Милиционера Власова».

- Маршрут №26 будет следовать без заезда на площадь Дружбы, а маршрут №38 «Микрорайон «Гарцы» – улица Ушинского» – без заезда в микрорайон «Архиерейка» для сокращения времени поездки, - сообщили в городской администрации. - Также планируется изменение конечных пунктов маршрутов №7 «Верхняя Курья – улица Попова», №18 «Пермский военный институт – улица 1905 года», №34 «Новые Ляды – площадь Дружбы», № 77 «Станция Левшино – Центральный рынок».

Маршрут №36 «улица Мильчакова – микрорайон «Вышка-2» – микрорайон «Вышка-1» будет ходить по улицам Революции и Лебедева. У автобуса маршрута №78 «Микрорайон «Кислотные дачи» – улица 1905 года» интервал движения с 35 минут сократится до 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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