2019-02-22T17:05:00+03:00
Происшествия

«Должен вернуть 11 миллионов». Суд отказал в УДО бывшему председателю Пермского ЗАГСа

Чиновник был осужден на три года колонии-поселения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Бывший председатель комитета ЗАГС Пермского края Артем Ситников будет отбывать срок до апреля 2020 года. Такое решение принял Нытвенский районный суд, отказавший экс-чиновнику в условно-досрочном освобождении.

Ситников в апреле 2017 года был приговорен к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник заключил договор аренды помещения для ЗАГСа Кишертского района с фирмой, подконтрольной его брату. При этом здание было не достроено и, естественно, не могло использоваться сотрудниками ЗАГСа. Тем не менее, на протяжении двух лет краевой комитет ЗАГС добросовестно перечислял ежемесячные платежи арендодателю.

Бюджету был причинен ущерб в размере 11 миллионов рублей, которые Ситников должен был уплатить по иску прокурора. Но выплатил он всего 30 тысяч. К тому же, по мнению правоохранительных органов, вел он себя в колонии-поселении неправильно.

- При рассмотрении ходатайства выяснилось, что осужденный за время отбывания наказания не достиг нравственного исправления, не встал на путь законопослушного поведения, - сообщили в прокуратуре Нытвенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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