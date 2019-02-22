Сотрудники ФСБ и налоговики проводят проверку в пермском офисе IT-компании Xsolla

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-22T15:46:03+03:00

С 2010 года компания зарегистрирована в США

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Компания Xsolla была основана в 2006 году пермяком Александром Агапитовым, тогда она называлась 2Pay. Она предоставляла услуги по приему платежей российским разработчикам и издателям игр. В 2010 году главный офис был перенесён в Лос-Анджелес и компания стала называться Xsolla. В России теперь расположены два офиса компании – в Москве и Перми.

Пермский филиал расположен в бывшем здании ВККИУ на Соборной площади. Туда сегодня нагрянули сотрудники ФСБ и налоговой службы.

- Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. – Но о результатах говорить пока преждевременно.

Партнерами компании являются более 700 разработчиков игр по всему миру., она занимает значительную долю на российском и европейском рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU