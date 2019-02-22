2019-02-22T15:37:11+03:00
Общество

«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета

Приложение создавалось при использовании самых современных технологий
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Фото с сайта ВТБФото с сайта ВТБ
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ВТБ Капитал Инвестиции стал победителем конкурса мобильных приложений Рунета – «Золотое приложение 2018» в номинации «Лучшее инвестиционное приложение». Организатором премии выступила Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Мобильное приложение для частных инвесторов «ВТБ Мои Инвестиции» получило самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских компаний. Эксперты подчеркнули удобное меню и нативный интерфейс приложения, что делает его понятным в использовании даже начинающему инвестору. Система определяет риск-профиль клиента, персонализирует информацию, новостную ленту и инвестиционные предложения под задачи каждого инвестора, направляет рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг на счете.

«ВТБ Мои Инвестиции» является платформой для управления частными инвестициями, которая объединила в себе брокерские сервисы и продукты управляющей компании. С момента запуска летом 2018 года число пользователей приложения достигло 50 тысяч клиентов, а оборот превысил 600 млрд рублей.

«Мы рады, что экспертный совет российского рынка электронных коммуникаций по достоинству оценил наше приложение и его уникальный функционал. «ВТБ Мои Инвестиции» создавался при использовании самых современных технологий с повышенным вниманием к вопросам безопасности и при этом был запущен в рекордно короткие сроки. Сегодня мы видим большой интерес к приложению со стороны розничных клиентов, которые совершили с его помощью более миллиона сделок. Этот показатель постоянно растет. Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения, чтобы обеспечивать клиентам комплексные услуги, соответствующие самым передовым мировым тенденциям», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.

Справка: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) объединяет более 150 игроков рынка электронных коммуникаций и с 1997 года ежегодно проводит ключевой конкурс Рунета – «Золотой сайт» за лучшие интернет-проекты. С 2016 года РАЭК также организует ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета, одну из крупнейших и наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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