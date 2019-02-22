2019-02-22T14:33:08+03:00
Общество

«Скорая помощь»: в Перми продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

Но количество вызовов немного сокращается
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба скорой помощифото: пресс-служба скорой помощи
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Пресс-служба «скорой помощи» опубликовала статистику вызовов. Так по их данным, с 29 января по 4 февраля медики выезжали 2419 раз, из них 1443 - к детям. С 5 по 11 февраля были зафиксированы 2366 вызовов, в том числе 1334 - к детям. И, наконец, с 12 по 18 февраля «скорая помощь» выезжала к больным гриппом и ОРВИ 2 202 раза (1247 - к детям).

- Эпидемия перевалила пик и число вызовов постепенно идет на спад, однако до конца еще далеко, - сообщили медицинские работники. - Мы по-прежнему работаем с перегрузкой, которая может вызвать увеличение времени приезда на неотложные вызовы. Просим отнестись к этому с пониманием.

Тем временем, прокуратура Верещагинского района сообщила, что детский сад №7, где от падения снега пострадал 4-й летний мальчик, проверяли еще 12 февраля. В ходе проверки было установлено, что на крыше здания было много снега и наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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