2019-02-22T13:50:25+03:00
Общество

В Прикамье осудили судебного пристава, которая списала долги своей матери

Еще до возбуждения уголовного дела женщина с госслужбы уволилась
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске 31-летняя женщина, работающая судебным приставом, совершила служебный подлог. В марте 2018 года она списала долги своей матери, внеся ложные сведения в официальный документ – постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, сообщили в краевом следственном комитете.

Преступление выявили сотрудники отдела противодействия коррупции службы судебных приставов. Еще до возбуждения уголовного дела женщина с государственной службы уволилась.

Суд приговорил виновную к штрафу в 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Перми завершился суд над чиновниками администрации, которые совершили должностные преступления при введении в эксплуатацию жилья для детей-сирот. Начальник и главный специалист отдела департамента градостроительства были приговорены к штрафам - 200 тысяч рублей каждому. На совещании у первого заместителя председателя Правительства Пермского края было принято решение предоставить сиротам, площадь квартир которых меньше нормативной, нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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