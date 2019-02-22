В Березниках пенсионер на «Рено Логан» сбил 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-22T12:22:49+03:00

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Авария произошла 21 февраля в 12 часов 10 минут. По улице Пятилетки двигался автомобиль «Рено Логан». 72-летний водитель иномарки в районе дома № 80 допустил наезд на 8-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что в массовой аварии в Перми пострадали 2 человека. ДТП произошло 21 февраля в Ленинском районе Перми. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Екатерининской в направлении Максима Горького двигался автомобиль «Шкода Октавия». За рулем находился 42-летний мужчина. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Инфинити», который отбросило на «Лексус». Предполагаемый виновник ДТП 18 раз привлекался за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU