«Это не обыски, а обычная проверка». В ФСБ прокомментировали ситуацию в офисе IT-компании Xsolla в Перми

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-22T12:02:03+03:00

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В Перми силовики с утра пришли в офис компании «Xsolla». У сотрудников компании забрали сотовые телефоны и не выпускали из здания. Персоналу сообщили, что проводятся следственные действия, но не уточнили какие.

В пресс-службе ФСБ опровергли информацию об обысках в офисах компании:

- Это не обыски, а обычные проверочные мероприятия, - сообщили нам. - Причины мы сказать не можем.

Напомним, что офис компании находится по адресу: Комсомольский проспект, 1.

Ранее мы писали, что жителю Прикамья, который расстрелял полицейских, дали 15 лет. Напомним, все случилось 10 мая прошлого года, когда экипаж ДПС патрулировал автодорогу «Березовка-Тулумбасы». На пятом километре внимание дорожных полицейских привлек внедорожник Honda CR-V. Стражи порядка остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Но он ударил по газам. Он доехал до дома, достал винтовку и стал расстреливать полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU