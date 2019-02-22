«Воровали детские смеси». В Перми разыскивают две молодые пары, которые похищали товары из детских магазинов

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-22T12:32:47+03:00

Из одного супермаркета они вынесли продукции на 46 тысяч рублей [видео]

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Пермская полиция просит оказать содействие в поимке четырех молодых людей. Две девушки и два парня выносили сухие молочные смеси из магазинов детских товаров.

- Молодые люди заходили в магазин детских товаров, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Пока один отвлекал персонал, остальные брали товар с полок и складывали в рюкзаки. Затем они спокойно выносили товар из магазина.

По данным следствия, всего воры похитили товара на 76 тысяч рублей. Причем, в одном из супермаркетов они набрали товара на 46 тысяч рублей.

Сумма ущербов, причиненных магазинам, составила 76 тысяч рублей. Из одного супермаркетов злоумышленникам удалось вынести продукцию на сумму 46 тысяч рублей.

Всех, кому что- либо известно о личностях или местонахождении этих людей, просят позвонить по телефонам: 218-88-34, 218-88-02.

В Перми разыскивают воришек детских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU