2019-02-22T12:32:47+03:00
Общество

«Воровали детские смеси». В Перми разыскивают две молодые пары, которые похищали товары из детских магазинов

Из одного супермаркета они вынесли продукции на 46 тысяч рублей [видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
кадр из видеокадр из видео
Изменить размер текста:

Пермская полиция просит оказать содействие в поимке четырех молодых людей. Две девушки и два парня выносили сухие молочные смеси из магазинов детских товаров.

- Молодые люди заходили в магазин детских товаров, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Пока один отвлекал персонал, остальные брали товар с полок и складывали в рюкзаки. Затем они спокойно выносили товар из магазина.

По данным следствия, всего воры похитили товара на 76 тысяч рублей. Причем, в одном из супермаркетов они набрали товара на 46 тысяч рублей.

Сумма ущербов, причиненных магазинам, составила 76 тысяч рублей. Из одного супермаркетов злоумышленникам удалось вынести продукцию на сумму 46 тысяч рублей.

Всех, кому что- либо известно о личностях или местонахождении этих людей, просят позвонить по телефонам: 218-88-34, 218-88-02.

В Перми разыскивают воришек детских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Сотрудники ФСБ и налоговики проводят проверку в пермском офисе IT-компании Xsolla
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
«Скорая помощь»: в Перми продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ
В Прикамье осудили судебного пристава, которая списала долги своей матери
В Березниках пенсионер на «Рено Логан» сбил 8-летнюю девочку
«Это не обыски, а обычная проверка». В ФСБ прокомментировали ситуацию в офисе IT-компании Xsolla в Перми
В массовой аварии в Перми пострадали 2 человека
В пермском аэропорту встретили российскую сборную по баскетболу
Пермяк до смерти забил приятеля костылем
В Прикамье родителям дошкольников предложили самим убирать снег у детского садика или доплачивать дворнику
Глава Перми показал, как будет выглядеть эспланада к 300-летию города
В Перми чиновники, которые совершили преступления при сдаче домов детям-сиротам, отделались штрафами
Новым уполномоченным по правам предпринимателей утвержден Анатолий Маховиков
В Перми на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив солесодержащей жидкости
Из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек
«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка
«Забрали сумку с тремя миллионами». В Перми силовики взяли налетчиков, которые совершили дерзкое нападение на инкассаторов
Вперед к новым рекордам: в Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарский
В Перми в воскресенье закроют ледовый городок на эспланаде
«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых