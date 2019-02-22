2019-02-22T08:52:35+03:00
Происшествия

В массовой аварии в Перми пострадали 2 человека

Предполагаемый виновник ДТП 18 раз привлекался за нарушение ПДД
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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21 февраля в Ленинском районе Перми произошла авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Екатерининской в направлении Максима Горького двигался автомобиль «Шкода Октавия». За рулем находился 42-летний мужчина.

- По предварительной информации, на регулируемом перекрестке водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Инфинити», который отбросило на «Лексус», - сообщили в пресс-службе ведомства. - В результате аварии водитель «Шкоды» и 29-летняя девушка, которая находилась за рулем «Лексуса», с различными травмами госпитализированы в больницу. Их осматривали медики.

Как уточнили в пресс-службе, водитель «Шкоды» за последние два года целых 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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