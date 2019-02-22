2019-02-22T08:05:15+03:00
Общество

В пермском аэропорту встретили российскую сборную по баскетболу

В воскресенье в Перми состоится решающий матч между баскетболистами России и Финляндии
Андрей МАТЛИН
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Самочувствие у баскетболистов вполне боевое. Фото: пресс-служба аэропорта.Самочувствие у баскетболистов вполне боевое. Фото: пресс-служба аэропорта.
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- Самолет с баскетболистами мужской сборной России приземлился в Международном аэропорту «Пермь», - сообщили в пресс-службе аэропорта. Российские спортсмены прибыли для участия в квалификационном матче Кубка мира-2019 по баскетболу из столицы БолгарииСофии, где проходили сборы.

Сразу после получения багажа команда направилась к автобусу, который ждал их на привокзальной площади.

Многие из баскетболистов уже не в первый раз в столице Прикамья. Год назад команда под руководством Сергея Базаревича в отборочном матче чемпионата мира переиграла команду Боснии и Герцеговины.

24 февраля в пермском УДС «Молот» состоится решающий матч между сборными России и Финляндии по баскетболу. Победа в Перми гарантирует нашей сборной выход на Кубок мира-2019, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. В нём примут участие 32 национальные команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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