В пермском аэропорту встретили российскую сборную по баскетболу
- Самолет с баскетболистами мужской сборной России приземлился в Международном аэропорту «Пермь», - сообщили в пресс-службе аэропорта. Российские спортсмены прибыли для участия в квалификационном матче Кубка мира-2019 по баскетболу из столицы Болгарии – Софии, где проходили сборы.
Сразу после получения багажа команда направилась к автобусу, который ждал их на привокзальной площади.
Многие из баскетболистов уже не в первый раз в столице Прикамья. Год назад команда под руководством Сергея Базаревича в отборочном матче чемпионата мира переиграла команду Боснии и Герцеговины.
24 февраля в пермском УДС «Молот» состоится решающий матч между сборными России и Финляндии по баскетболу. Победа в Перми гарантирует нашей сборной выход на Кубок мира-2019, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. В нём примут участие 32 национальные команды.
ИСТОЧНИК KP.RU