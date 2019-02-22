В пермском аэропорту встретили российскую сборную по баскетболу

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-22T08:05:15+03:00

В воскресенье в Перми состоится решающий матч между баскетболистами России и Финляндии

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- Самолет с баскетболистами мужской сборной России приземлился в Международном аэропорту «Пермь», - сообщили в пресс-службе аэропорта. Российские спортсмены прибыли для участия в квалификационном матче Кубка мира-2019 по баскетболу из столицы Болгарии – Софии, где проходили сборы.

Сразу после получения багажа команда направилась к автобусу, который ждал их на привокзальной площади.

Многие из баскетболистов уже не в первый раз в столице Прикамья. Год назад команда под руководством Сергея Базаревича в отборочном матче чемпионата мира переиграла команду Боснии и Герцеговины.

24 февраля в пермском УДС «Молот» состоится решающий матч между сборными России и Финляндии по баскетболу. Победа в Перми гарантирует нашей сборной выход на Кубок мира-2019, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. В нём примут участие 32 национальные команды.

ИСТОЧНИК KP.RU