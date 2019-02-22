2019-02-22T07:43:40+03:00
Происшествия

Пермяк до смерти забил приятеля костылем

9,5 лет он проведет в колонии строгого режима
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми осудили 56-летнего жителя Кировского района, который убил приятеля. Преступление он совершил еще летом прошлого года.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 29 августа пермяк со своим знакомым распивали алкогольные напитки. В ходе ссоры мужчина напал на приятеля, а затем схватил костыль и продолжил избиение. От полученных травм тот скончался на месте.

- С целью сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый вынес и оставил тело убитого мужчины у подъезда дома, где позже оно было обнаружено жильцом дома, - добавили в пресс-службе следственного комитета.

Убийцу вскоре задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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