В Прикамье родителям дошкольников предложили самим убирать снег у детского садика или доплачивать дворнику

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-22T07:39:57+03:00

Убирать снег вручную можно, но долго. Фото: архив "КП".

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В течение почти всей зимы детские площадки и тротуары вблизи детского садика «Сказка» в Осинском районе были заметены снегом. Родителям детей в садике объясняли, что дворник не справляется с уборкой территории. Им предложили самим подумать, как выйти из положения.

В одной из групп составили график дежурства – родители сами выходили с лопатами чистить заносы. В другой - объявили сбор денег для того, чтобы доплачивать дворнику.

В дело вмешалась прокуратура.

- Обследование площадок показало, что зоны отдыха и игр четырех групп детского сада вообще не были очищены от снега, - рассказали в краевой прокуратуре. – Прокурор Осинского района потребовал устранить нарушения.

\Этого оказалось достаточно, как сообщили в прокуратуре, в садике приобрели снегоуборочную технику, и теперь территория возле него убирается исправно.

ИСТОЧНИК KP.RU