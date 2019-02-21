2019-02-21T17:11:34+03:00
Общество

Глава Перми показал, как будет выглядеть эспланада к 300-летию города

Он выложил эскизы дизайн-проекта на своей странице в Instagram
Андрей МАТЛИН
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Такой будет эспланада. Фото: страница в Instagram Дмитрия Самойлова.Такой будет эспланада. Фото: страница в Instagram Дмитрия Самойлова.
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- К Дню города завершится благоустройство 68-го квартала эспланады, и пермяки увидят обновленную площадь с амфитеатром, фонтаном, подсветкой и пешеходными дорожками, - написал глава Перми Дмитрий Самойлов в посте на своей странице в Instagram. - Сейчас здесь ведется строительство амфитеатра, по периметру участка и в прогулочной зоне устанавливаются системы наружного освещения, видеонаблюдения и подсветки деревьев. На площади вокруг фонтана уже оборудованы опоры под акустику.

Зайдя на страницу Дмитрия Самойлова в Instagram, можно посмотреть эскизы, на которых наглядно изображено, как будет выглядеть эспланада.

- Сегодня на совещании с коллегами из гордумы проектировщик представил дизайн-проект организации пространства 66-го квартала, - рассказал мэр Перми. - В ходе капитального ремонта планируется организовать новые зоны отдыха для детей и взрослых, реконструировать пешеходные дорожки и увеличить их количество, установить современные малые архитектурные формы, реконструировать сети освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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