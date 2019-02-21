В Перми чиновники, которые совершили преступления при сдаче домов детям-сиротам, отделались штрафами

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-21T14:37:46+03:00

Дома были сданы с нарушениями, площадь квартир была меньше указанной

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В Перми завершился суд над чиновниками администрации, которые совершили должностные преступления при введении в эксплуатацию жилья для детей-сирот. Начальник и главный специалист отдела департамента градостроительства были приговорены к штрафам - 200 тысяч рублей каждому.

Напомним, в ноябре 2014 года были введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов по улицам Исхакова и Журналиста Дементьева в городе Перми. Всего было сдано 150 квартир.

Минстрой Пермского края из средств федерального и краевого бюджетов перечислил более 230 млн. рублей, полностью выполнив свои финансовые обязательства. С мая по август 2015 года квартиры по договорам найма были предоставлены для проживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но дома были сданы незаконно, с множеством недоделок, сообщили в краевом следственном комитете.

Установлено, что площадь 132 из 150 квартир меньше, чем это предусмотрено законом. Со стен домов стала отваливаться штукатурка, отделка цоколя и вентиляция не соответствует проекту. Кроме того, не выполнена система удаления атмосферных осадков с кровли через водосточные трубы

Губернатору Прикамья было внесено представление об устранении нарушений и приведении квартир в соответствие предъявляемым к ним требованиям. Летом и осенью 2018 года 2018 года в многоквартирных домах проведены работы по устранению строительных недостатков и благоустройству придомовой территории. Кроме того, на совещании у первого заместителя председателя Правительства Пермского края было принято решение предоставить сиротам, площадь квартир которых меньше нормативной, нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU