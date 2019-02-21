2019-02-21T14:37:46+03:00
Общество

В Перми чиновники, которые совершили преступления при сдаче домов детям-сиротам, отделались штрафами

Дома были сданы с нарушениями, площадь квартир была меньше указанной
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Перми завершился суд над чиновниками администрации, которые совершили должностные преступления при введении в эксплуатацию жилья для детей-сирот. Начальник и главный специалист отдела департамента градостроительства были приговорены к штрафам - 200 тысяч рублей каждому.

Напомним, в ноябре 2014 года были введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов по улицам Исхакова и Журналиста Дементьева в городе Перми. Всего было сдано 150 квартир.

Минстрой Пермского края из средств федерального и краевого бюджетов перечислил более 230 млн. рублей, полностью выполнив свои финансовые обязательства. С мая по август 2015 года квартиры по договорам найма были предоставлены для проживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но дома были сданы незаконно, с множеством недоделок, сообщили в краевом следственном комитете.

Установлено, что площадь 132 из 150 квартир меньше, чем это предусмотрено законом. Со стен домов стала отваливаться штукатурка, отделка цоколя и вентиляция не соответствует проекту. Кроме того, не выполнена система удаления атмосферных осадков с кровли через водосточные трубы

Губернатору Прикамья было внесено представление об устранении нарушений и приведении квартир в соответствие предъявляемым к ним требованиям. Летом и осенью 2018 года 2018 года в многоквартирных домах проведены работы по устранению строительных недостатков и благоустройству придомовой территории. Кроме того, на совещании у первого заместителя председателя Правительства Пермского края было принято решение предоставить сиротам, площадь квартир которых меньше нормативной, нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Перми показал, как будет выглядеть эспланада к 300-летию города
Новым уполномоченным по правам предпринимателей утвержден Анатолий Маховиков
В Перми на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив солесодержащей жидкости
Из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек
«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка
«Забрали сумку с тремя миллионами». В Перми силовики взяли налетчиков, которые совершили дерзкое нападение на инкассаторов
Вперед к новым рекордам: в Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарский
В Перми в воскресенье закроют ледовый городок на эспланаде
«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых