2019-02-21T12:31:17+03:00
Политика

Новым уполномоченным по правам предпринимателей утвержден Анатолий Маховиков

Его кандидатуру поддержали депутаты краевого Заксобрания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Анатолия Маховикова на должность бизнес-омбудсмена выдвинул губернатор Пермского края Максим Решетников. Его кандидатуру согласовал Уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов. А 21 февраля депутаты Законодательного Собрания утвердили Анатолия Маховикова на новую должность, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, что институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае создан в 2013 году. Первым прикамским бизнес-омбудсменом стал Вячеслав Белов.

Отметим, что Анатолий Маховиков с марта 2009 года работал на должности врио главы администрации города Перми, а начиная с 2010 года - на должности сити-менеджера. В 2014 году приступил к работе в качестве первого зампреда краевого правительства — министра территориального развития. В 2015 году был назначен главой администрации губернатора, а в 2016 — советником главы региона. С 2017 года по недавнее время Маховиков являлся полпредом главы региона в Законодательном Собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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