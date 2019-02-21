2019-02-21T12:20:55+03:00
Происшествия

В Перми на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив солесодержащей жидкости

На место выезжал начальник МЧС по Пермскому краю
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В ночь на 21 февраля на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив в резервуаре временного хранения солесодержащей воды. На место выехали сотрудники МЧС, в том числе и начальник ведомства Андрей Бабинцев. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

- Инцидент был урегулирован в течение часа, - сообщили в пресс-службе предприятия. - Рисков для здоровья людей и окружающей среды нет. Предприятие работает в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае эвакуировали шахтеров из калийной шахты «Уралкалия», которая начала наполняться дымом. 15 февраля там произошло задымление. На момент начала аварии в ней находился 221 шахтер. Уже в 19.30 горноспасатели приступили к локализации аварии, из-под земли начали эвакуировать людей.По предварительным данным, на глубине более 300 метров произошло короткое замыкание в компрессорной установке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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