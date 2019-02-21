Из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-21T13:26:41+03:00

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В 11.32 в МЧС поступило сообщение о задымлении в здании на улице Монастырской, 2 (ТЦ «Речник»). Когда пожарные прибыли к месту происшествия, из здания уже эвакуировались 40 человек.

- Причина задымления выясняется, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили в «Речнике», задымление произошло в дымоходе. Оно было устранено в кратчайшие сроки.

- Сотрудники организаций, располагающихся в этом здании, были эвакуированы, - отмечается в комментарии. - Пострадавших нет. На работу офисного центра, а также ресторанов «Чайка Zaza» и «Портофино» происшествие не повлияет. Сегодня в помещениях проводится уборка и проветривание, а завтра заведения будут работать в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми из-за пожара эвакуировали жителей девятиэтажки. Это произошло еще 9 февраля в микрорайоне Висим в Мотовилихинском районе Перми. Пожар случился в девятиэтажном доме на улице Свободы. Из-за припаркованных машин пожарные довольно долго не могли подъехать к дому. За это время большинство жильцов уже покинули свои квартиры и вышли на улицу. Как выяснилось позже, пожар начался на балконе одной из квартир. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать пламя, так что огонь не проник в квартиру. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU