«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-21T11:44:19+03:00

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По сообщению телеграм-канала «Соленые уши», пятнадцатилетний школьник из Перми покончил с собой. Инцидент произошел 8 февраля в Дзержинском районе Перми.

- После инцидента проводится межведомственная проверка представителями департамента образования и комиссии по делам несовершеннолетних, - сообщили в городском департаменте образования. - По данному случаю работает следственный комитет. Подростка в школе характеризуют как прилежного и активного ученика. Учащимся гимназии оказывается психологическая помощь.

Ранее мы сообщали, что в Чермозе в бассейне утонул мальчик. Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим оказанием услуг. Сотрудники прокуратуры уже выявили недостатки в организации занятий детей в бассейне. В частности, в нем не было дежурного медика, который мог бы попытаться оказать помощь ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU