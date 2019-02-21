«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка
По сообщению телеграм-канала «Соленые уши», пятнадцатилетний школьник из Перми покончил с собой. Инцидент произошел 8 февраля в Дзержинском районе Перми.
- После инцидента проводится межведомственная проверка представителями департамента образования и комиссии по делам несовершеннолетних, - сообщили в городском департаменте образования. - По данному случаю работает следственный комитет. Подростка в школе характеризуют как прилежного и активного ученика. Учащимся гимназии оказывается психологическая помощь.
Ранее мы сообщали, что в Чермозе в бассейне утонул мальчик. Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим оказанием услуг. Сотрудники прокуратуры уже выявили недостатки в организации занятий детей в бассейне. В частности, в нем не было дежурного медика, который мог бы попытаться оказать помощь ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU