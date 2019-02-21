«Забрали сумку с тремя миллионами». В Перми силовики взяли налетчиков, которые совершили дерзкое нападение на инкассаторов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-21T10:35:32+03:00

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21 января в Перми на улице Мильчакова было совершено дерзкое нападение на сотрудников службы безопасности сети магазинов. Когда один из инкассаторов ушел в магазин, его напарника ударили по голове и забрали сумку с деньгами, которая лежала в автомобиле. Добычей налетчиков стали три миллиона триста тысяч рублей.

Преступники скрылись в неизвестном направлении. Для того, чтобы раскрыть преступление сотрудники полиции обратились к жителям с просьбой откликнуться очевидцев нападения.

- Благодаря информации, полученной от граждан, сыщики вышли на след злоумышленников, - сообщили в краевой полиции. - Были установлены личности подозреваемых. Ими оказались жители Гайвы в возрасте от 30 до 37 лет. В ходе спецоперации с привлечением бойцов Росгвардии все они были задержаны.

Известно, что часть денег мужчины успели потратить на личные нужды. Вещи, приобретенные на похищенные средства, полицейские изъяли. Подозреваемые заключены под стражу. Следствие по делу продолжается.

В Перми совершено дерзкое нападение на инкассаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU