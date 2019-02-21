Вперед к новым рекордам: в Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарский

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-21T10:33:28+03:00

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20 февраля состоялось официальное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, построенного АО «ПЗСП» в микрорайоне Пролетарский по ул. Транспортная, 7. Новый спортивный объект получил звучное название «Рекорд».

Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном – это результат сотрудничества АО «ПЗСП» с администрацией города, его строительство началось в 2017 году и было завершено осенью 2018 года. Под Новый год бассейн был приобретен в муниципальную собственность.

Площадь объекта составляет 3,3 тыс.кв.м. В новом трехэтажном спортивном объекте оборудовано два плавательных бассейна. Один большой, разделенный на пять дорожек, для взрослых - его размеры 13,5 на 25 метров, переменная глубина с 1,8 до 2,1 метров. Второй бассейн для детей – меньше – глубиной от 1,3 до 1,5 метров.

Кроме того, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса можно будет заняться спортом в тренажерном и борцовском залах.

Объем инвестиций в строительство объекта составил около 200 млн рублей.

Особенность нового бассейна в том, что он доступен, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Проект здания предусматривает наличие лифта, а также специального подъёмника для спуска в бассейн детей-инвалидов. Еще один весомый бонус спортивного комплекса на Пролетарке – размещение в нем социально-бытовых объектов. Наличие физкультурно-оздоровительного комплекса делает микрорайон Пролетарский еще более привлекательным и комфортным для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU