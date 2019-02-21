2019-02-21T10:04:07+03:00
Общество

В Перми в воскресенье закроют ледовый городок на эспланаде

Также в городе будет убрана иллюминация
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми в ближайшие выходные закроют ледовый городок на эспланаде. 24 февраля станет также последним днем работы выставки ледовой скульптуры «Зимний вернисаж».

24 февраля, в последний день работы в городке пройдут заключительные гуляния: с 16:00 до 17:00 гостей ждут танцевальный флешмоб, игры на свежем воздухе, катания с горок. Все желающие смогут сделать «зимние» фотографии из главного ледового городка Перми.

С 30 декабря главный ледовый городок города «Ветер с востока» посетили более 335 тысяч гостей. Общая площадь городка составила 15 тысяч кв. метров, на его строительство ушло 1 259 кубических метров льда.

Отметим, что ледовый каток на эспланаде открылся 25 декабря и продолжил работу до 17 февраля включительно. На лед вышли более 166 тысяч человек.

С завершением работы ледового городка постепенно будет демонтирована иллюминация новогоднего маршрута, по которому прогулялось в этом году более 500 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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