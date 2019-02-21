«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
В Чердынском районе 58-летнему мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством. В ноябре прошлого года женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что ее угрожает убить сожитель. Стражи порядка приехали на место совершения преступления и задержали дебошира.
- В ходе дознания установлено, что мужчина находился у себя дома вместе с потерпевшей, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Между ними возникла ссора. Мужчина взял в руку топор, подошел к женщине. Взял ее за шею и занес топор над головой. При этом он кричал, что убьет ее. Женщина испугалась и, как только мужчина отпустил ее, сразу обратилась в полицию.
На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы были переданы в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU