2019-02-21T09:48:11+03:00
Происшествия

«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом

Как только мужчина отпустил ее, женщина обратилась в полицию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чердынском районе 58-летнему мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством. В ноябре прошлого года женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что ее угрожает убить сожитель. Стражи порядка приехали на место совершения преступления и задержали дебошира.

- В ходе дознания установлено, что мужчина находился у себя дома вместе с потерпевшей, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Между ними возникла ссора. Мужчина взял в руку топор, подошел к женщине. Взял ее за шею и занес топор над головой. При этом он кричал, что убьет ее. Женщина испугалась и, как только мужчина отпустил ее, сразу обратилась в полицию.

На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы были переданы в суд.

Ранее мы писали, что пьяный пермяк укусил полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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