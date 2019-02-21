2019-02-21T07:46:50+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы

Полиция проводит проверку всех обстоятельств аварии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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20 февраля около 17 часов в Дзержинском районе краевой столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Рено Дастер» двигался по ул. Красина в направлении мостового перехода черед р. Мулянку.

- 20-летний водитель «Рено», по предварительной информации, на пересечении с круговым движением не предоставил преимущество приближающемуся «Джили Эмгранд» и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП водитель внедорожника получил травму головы, ему назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Перми на тротуаре сбили 10-летнюю девочку. Авария произошла около 10 утра в Индустриальном районе Перми. На перекрестке улиц Мира и Советской Армии произошло столкновение двух иномарок. «Рено Кенго» врезалась в «Форд Фокус». От удара «Фокус» отбросило на тротуар, где находилась 10-летняя девочка. Школьница получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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