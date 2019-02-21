«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-21T07:40:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков представил депутатам доклад о защите прав граждан в психоневрологических интернатах, домах престарелых и инвалидов, а также частных приютах.

Он отметил, что в 2018 году количество жалоб родственников и самих пенсионеров выросла. В частности, они просят Уполномоченного содействия в улучшении питания, условий проживания, а также возможности приобретать личные вещи и продукты. Кроме того, они жалуются на грубость персонала.

По статистике в 2018 году поступило 7 жалоб на частные приюты и 30 - на государственные. Выявлено 11 недобросовестных негосударственных организаций и 4 физических лица, предоставляющих социальные услуги. Деятельность 4 приютов прекращена в судебном порядке. В государственные учреждения социального обслуживания из частных приютов вывезено более 40 человек.

Также он напомнил, что за последние полгода в Перми было несколько громких случаев, связанных с вопиющими фактами нарушения прав человека в частных приютах.

- Из обращений родственников и самих клиентов мы узнаем, что в некоторых учреждениях людей привязывают веревками, а проверить «частников» по сути нельзя, и такие случаи становятся известны иногда уже после того, как люди попадают в больницы в сильном истощении, - сообщил Павел Миков.

Поэтому уполномоченный по правам человека в Пермском крае считает необходимым лицензировать эти учреждения. Тем более, что там оказывается медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU