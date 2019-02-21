2019-02-21T07:40:00+03:00
Общество

«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых

Омбудсмен выступил на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: министерство соцразвития Прикамьяфото: министерство соцразвития Прикамья
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков представил депутатам доклад о защите прав граждан в психоневрологических интернатах, домах престарелых и инвалидов, а также частных приютах.

Он отметил, что в 2018 году количество жалоб родственников и самих пенсионеров выросла. В частности, они просят Уполномоченного содействия в улучшении питания, условий проживания, а также возможности приобретать личные вещи и продукты. Кроме того, они жалуются на грубость персонала.

По статистике в 2018 году поступило 7 жалоб на частные приюты и 30 - на государственные. Выявлено 11 недобросовестных негосударственных организаций и 4 физических лица, предоставляющих социальные услуги. Деятельность 4 приютов прекращена в судебном порядке. В государственные учреждения социального обслуживания из частных приютов вывезено более 40 человек.

Также он напомнил, что за последние полгода в Перми было несколько громких случаев, связанных с вопиющими фактами нарушения прав человека в частных приютах.

- Из обращений родственников и самих клиентов мы узнаем, что в некоторых учреждениях людей привязывают веревками, а проверить «частников» по сути нельзя, и такие случаи становятся известны иногда уже после того, как люди попадают в больницы в сильном истощении, - сообщил Павел Миков.

Поэтому уполномоченный по правам человека в Пермском крае считает необходимым лицензировать эти учреждения. Тем более, что там оказывается медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
56-летний пермяк убил знакомого костылем
Прокуратура: администрация детского сада в Верещагино, где пострадал мальчик, игнорировала требования по уборке снега
«Выходя из ночного клуба, толкнул товарища». Пермяка обвиняют в причинении смерти по неосторожности
В Прикамье рождаемость упала на 8%
В центре Перми построят новый пятиэтажный корпус для авиационного техникума
В Прикамье трем из четырех обвиняемых в гибели 9 шахтеров в Соликамске продлили арест на 2 месяца
Краевые власти договорились о субсидированных полетах из Перми в Краснодар и Калининград
Пермячка оставила BMW на тротуаре и ее забрали приставы за долги
«Плохо кормили, а фрукты давали не всем детям». Прокуратура выявила нарушения в организации питания в пермском садике
В Перми на тротуаре сбили 10-летнюю девочку
В Краснокамске хакер подключился к компьютеру жителя Подмосковья и удалил информацию
Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев точно выступит на чемпионате мира в Швеции
«Без справки от фтизиатра ходить в школу нельзя». Роспотребнадзор наказал пермскую гимназию №3 за нарушения правил допуска детей
В Перми власти обследовали более тысячи домов, в половине нашли нарушения
«Малыша увезли в больницу». В Пермском крае на 3-летнего мальчика с крыши детского сада упала снежная глыба
Успей купить квартиру зимой
Банду наркодилеров, которая орудовала в Прикамье два года, будут судить
В Прикамье спасатели вывели задымленной квартиры 47-летнего мужчину
Пермские земельные должники заплатили через суд более 7 млн рублей
В пермской школе из-за потопа частично обрушился потолок