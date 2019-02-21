56-летний пермяк убил знакомого костылем

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-21T07:13:31+03:00

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Убийство произошло в ночь на 29 августа прошлого года в Кировском районе Перми. Мужчины выпивали и у них возник конфликт. Пьяный хозяин квартиры взял костыль и стал избивать своего гостя. Он забил своего знакомого до смерти. После этого он вынес тело из квартиры и оставил у подъезда. Там его обнаружил сосед, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Мужчину осудили за убийство. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что пермяка обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Выходя из ночного клуба, толкнул товарища. Потерпевший упал и ударился головой о стену. От полученных травм мужчина скончался в реанимации, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. Несчастный случай произошел в Перми 13 октября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU