Прокуратура: администрация детского сада в Верещагино, где пострадал мальчик, игнорировала требования по уборке снега
Прокуратура Верещагинского района сообщила, что детский сад №7, где от падения снега пострадал 4-й летний мальчик, проверяли еще 12 февраля. В ходе проверки было установлено, что на крыше здания было много снега и наледи. Имелась угроза их падения на пешеходную и прогулочную зону территории детского учреждения. Заведующей детским садом было внесено представление с требованием немедленной уборки снега. Но администрация дошкольного учреждения требования прокуратуры проигнорировало.
В результате во время дневной прогулки на ребенка упала снежная глыба. Он получил перелом ноги. Сначала ребенка увезли в местную больницу, а затем перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу.
- Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, но мальчик получил тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Материалы прокурорской проверки были направлены в факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU