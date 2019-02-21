2019-02-21T06:57:59+03:00
Происшествия

Прокуратура: администрация детского сада в Верещагино, где пострадал мальчик, игнорировала требования по уборке снега

Еще 12 февраля прокуратура провела проверку и потребовала убрать снег с крыши, но этого не было сделано
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
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Прокуратура Верещагинского района сообщила, что детский сад №7, где от падения снега пострадал 4-й летний мальчик, проверяли еще 12 февраля. В ходе проверки было установлено, что на крыше здания было много снега и наледи. Имелась угроза их падения на пешеходную и прогулочную зону территории детского учреждения. Заведующей детским садом было внесено представление с требованием немедленной уборки снега. Но администрация дошкольного учреждения требования прокуратуры проигнорировало.

В результате во время дневной прогулки на ребенка упала снежная глыба. Он получил перелом ноги. Сначала ребенка увезли в местную больницу, а затем перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу.

- Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, но мальчик получил тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Материалы прокурорской проверки были направлены в факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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