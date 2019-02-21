«Выходя из ночного клуба, толкнул товарища». Пермяка обвиняют в причинении смерти по неосторожности

СЕГОДНЯ 06:16 2019-02-21T06:16:28+03:00

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Несчастный случай произошел в Перми 13 октября прошлого года. 58-летний пермяк, выходя утром из ночного клуба, случайно толкнул своего товарища. Тот упал и ударился головой о стену. С черепно-мозговой травмой его увезли в больницу. От полученных травм мужчина скончался в реанимации, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Обвиняемый полностью раскаялся в содеянном и дал признательные показания, в которых он подробно описал события того утра.

Следователи собрали доказательства вины обвиняемого и передали дело в суд.

Тем временем, в Прикамье трем из четырех обвиняемых в гибели 9 шахтеров в Соликамске продлили арест на 2 месяца. Меру пресечения еще одному рассмотрят позже. Напомним: 22 декабря прошлого года, сразу после пожара на шахте «Уралкалия», который унес жизнь 9 горняков, были арестованы 4 сотрудника подрядной организации «УС-30 СМУ-680», которая проводила работы на калийном руднике.

ИСТОЧНИК KP.RU