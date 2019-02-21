В Прикамье рождаемость упала на 8%

СЕГОДНЯ 06:03 2019-02-21T06:03:27+03:00

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Пермьстат опубликовал данные о демографической ситуации в регионе. По статистике, в Прикамье падает, как рождаемость, так и смертность. В 2018 году в крае родилось на 8,3% детей меньше, чем в предыдущий год. Смертность тоже снизилась, но не намного - на 0,6%. В целом, убыль населения составила 5224 человека. В Пермском крае в 2018 году родилось 29 342 человека, а умерло 34 566 жителей региона.

Младенческая смертность в сравнении с 2017 годом снизилась на 50 человек - с 172 до 122 человек. Также меньше было заключено браков - на 15,6% (всего - 16314) и уменьшилось количество разводов - на 14,3%( общее число - 9564).

Ранее мы писали, что в Прикамье 16 человек заболели коклюшем. В 2018 году в крае опасной болезнью переболели 100 человек. Почти 74% ребят не были привиты против коклюша, большинство из них по причине отказа родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU