В центре Перми построят новый пятиэтажный корпус для авиационного техникума

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-20T16:42:54+03:00

Он обойдется в 480 миллионов рублей

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Еще в апреле 2017 года губернатор Прикамья внес в Законодательное собрание проект постановления «О внесении изменений…» в перечень объектов капстроительства на ближайшие три года. В этот план вошло и строительство нового учебного корпуса Пермского авиационного техникума имени Швецова стоимостью 480 миллионов рублей, а также реставрация существующего учебного корпуса.

Строительство должно развернуться на площадке в 1,6 гектара. На пересечении улицы Максима Горького с улицами Екатерининской и Луначарского.

Теперь реализация проекта переходит в практическую плоскость.

Депутаты Пермской городской думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в градостроительные правила Перми. Члены профильного комитета думы согласились с разработчиками проектной документации по новому корпусу, которые предлагают построить пятиэтажный корпус высотой 25 метров, что на 5 метров больше разрешенной здесь высотности застройки.

По первоначальным планам возведение здания должно завершиться в 2019 году.

Существующее здание техникума передал городу под Алексеевское реальное училище в 1873 году городской голова купец Иван Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU