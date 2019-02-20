В Прикамье трем из четырех обвиняемых в гибели 9 шахтеров в Соликамске продлили арест на 2 месяца

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-20T15:57:11+03:00

Пожар на калийной шахте в декабре прошлого года унес жизнь 9 горняков.

Меру пресечения еще одному рассмотрят позже

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Напомним: 22 декабря прошлого года, сразу после пожара на шахте «Уралкалия», который унес жизнь 9 горняков, были арестованы 4 сотрудника подрядной организации «УС-30 СМУ-680», которая проводила работы на калийном руднике.

На время следствия, на 2 месяца, арестовали начальника участка Максима Канищева, горных мастеров Андрея Купряшкина и Игоря Чукаева, а также начальника объекта шахтостроительного комплекса Андрея Артюхина.

В Ленинском районном суде Перми сегодня рассмотрели вопрос о продлении ареста для Максима Канищева, Андрея Купряшкина и Игоря Чукаева. Им пролили арест еще на 2 месяца, до 22 апреля. Дело Андрея Артюхина рассмотрят позже, 21 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU