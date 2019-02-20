2019-02-20T15:05:39+03:00
Общество

Краевые власти договорились о субсидированных полетах из Перми в Краснодар и Калининград

Заявку должны утвердить в Росавиации
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Региональное министерство транспорта договорились с авиакомпаниями на выполнение рейсов в Краснодар и Калининград. Планируется, что «Азимут» будет совершать полеты в Краснодар, а «ЮВТ АЭРО» - в Калининград. Заявки авиакомпании должна утвердить Росавиация до середины марта.

Рейсы по маршруту Пермь - Краснодар планируются с 1 апреля до 31 декабря с частотой 2 раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Sukhoi Superjet. Вместимость воздушного судна составляет 100 человек.

Из Перми в Калининград самолеты будут летать с 1 мая по 31 декабря с частотой 2 раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Bombardier (CRJ- 200) вместимостью 50 человек.

Предельный размер специального тарифа в одну сторону не может превышать 5640 рублей.

Ранее мы писали, что авиакомпания «Азимут» открыла продажи на новые рейсы из Краснодара в Пермь на летний сезон. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, минимальный тариф на эти полеты составит 888 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Перми построят новый пятиэтажный корпус для авиационного техникума
В Прикамье трем из четырех обвиняемых в гибели 9 шахтеров в Соликамске продлили арест на 2 месяца
Пермячка оставила BMW на тротуаре и ее забрали приставы за долги
«Плохо кормили, а фрукты давали не всем детям». Прокуратура выявила нарушения в организации питания в пермском садике
В Перми на тротуаре сбили 10-летнюю девочку
В Краснокамске хакер подключился к компьютеру жителя Подмосковья и удалил информацию
Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев точно выступит на чемпионате мира в Швеции
«Без справки от фтизиатра ходить в школу нельзя». Роспотребнадзор наказал пермскую гимназию №3 за нарушения правил допуска детей
В Перми власти обследовали более тысячи домов, в половине нашли нарушения
«Малыша увезли в больницу». В Пермском крае на 3-летнего мальчика с крыши детского сада упала снежная глыба
Успей купить квартиру зимой
Банду наркодилеров, которая орудовала в Прикамье два года, будут судить
В Прикамье спасатели вывели задымленной квартиры 47-летнего мужчину
Пермские земельные должники заплатили через суд более 7 млн рублей
В пермской школе из-за потопа частично обрушился потолок