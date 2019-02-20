Краевые власти договорились о субсидированных полетах из Перми в Краснодар и Калининград

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-20T15:05:39+03:00

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Региональное министерство транспорта договорились с авиакомпаниями на выполнение рейсов в Краснодар и Калининград. Планируется, что «Азимут» будет совершать полеты в Краснодар, а «ЮВТ АЭРО» - в Калининград. Заявки авиакомпании должна утвердить Росавиация до середины марта.

Рейсы по маршруту Пермь - Краснодар планируются с 1 апреля до 31 декабря с частотой 2 раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Sukhoi Superjet. Вместимость воздушного судна составляет 100 человек.

Из Перми в Калининград самолеты будут летать с 1 мая по 31 декабря с частотой 2 раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Bombardier (CRJ- 200) вместимостью 50 человек.

Предельный размер специального тарифа в одну сторону не может превышать 5640 рублей.

Ранее мы писали, что авиакомпания «Азимут» открыла продажи на новые рейсы из Краснодара в Пермь на летний сезон. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, минимальный тариф на эти полеты составит 888 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU