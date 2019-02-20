2019-02-20T14:51:35+03:00
Общество

Пермячка оставила BMW на тротуаре и ее забрали приставы за долги

Муж думал, что машина эвакуируют за стоянку в неположенном месте и был очень удивлен, узнав о 800-тысячном долге супруге
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермячка оставила автомобиль BMW X5 на тротуаре возле жилого дома. Спустя некоторое время машину начали эвакуировать. Вся процедура сопровождалась громким звуком сигналки. После того, как машина была погружена на эвакуатор, подошел мужчина, представившийся супругом владелицы машины.

- Мужчина посчитал, что машину эвакуируют за парковку в неположенном месте и слезно просил не увозить автомобиль, обещая, что будет парковаться только в отведенных для этого местах, - сообщили в лсужбе судебных приставов. - Однако ему сказали, что транспортное средство за долги в 800 тысяч рублей. Эта новость произвела на мужа должницы эффект «разорвавшейся бомбы».

У должницы еще есть шанс погасить всю задолженность и вернуть свое имущество, в противном случае автомобиль BMW будет передан на принудительную реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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