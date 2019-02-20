2019-02-20T13:58:34+03:00
Общество

«Плохо кормили, а фрукты давали не всем детям». Прокуратура выявила нарушения в организации питания в пермском садике

Родители утвердили меню с администрацией дошкольного учреждения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми представители прокуратуры края и Мотовилихинского района, а также сотрудники Ропотребнадзора, проверили информацию об ухудшении питания в детском саду №63.

Факты подтвердились. В частности, количество фруктов не соответствовало количеству детей в группах. Кроме того, были нарушены правила приготовления некоторых блюд.

- С декабря 2018 года услуги по организации питания в дошкольном учреждении оказывает ООО «Бэст-сервис», - рассказали в краевой прокуратуре. - По итогам проверки прокурором заведующей детским садом «Детский сад № 63» г. Перми и руководителю ООО «Бэст-сервис» внесены представления. Также возбуждены дела об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отношении фирмы, осуществляющей питание в детском саду, и ее директора.

В ведомстве добавили, в детском саду было проведено совещание с родителями воспитанников. Они были ознакомлены с разработанным меню, возникшие вопросы в настоящее время разрешены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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