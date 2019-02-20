2019-02-20T12:48:46+03:00
Общество

В Краснокамске хакер подключился к компьютеру жителя Подмосковья и удалил информацию

Сейчас 18-летнего студента техникума ожидает суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Студент политехнического техникума Краснокамска в октябре 2018 года со своего компьютера зашел в электронную почту жителя, изменил пароль и заблокировал доступ пользователя к почтовому ящику. После этого он удалил с компьютера пользователя информацию, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе следствия личность гражданина была установлена. 18-летний молодой человек ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На днях уголовное дело было завершено, материалы переданы в суд.

Тем временем, сотрудники Пермской таможни задержали пассажира, который хотел вывезти из страны копейку. Монета 1801 года выпуска относится к предметам культурных ценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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